Am Düsseldorfer Hafen : Mann verschwindet im Rhein - Hilfskräfte im Großeinsatz

Am Düsseldorfer Hafen

Düsseldorf Nach zweieinhalb Stunden haben Feuerwehr und Polizei die Suche nach einem im Rhein vermissten 18-Jährigen ergebnislos eingestellt. Unmittelbar danach startete der nächste Großeinsatz: Bei Zons wird ebenfalls ein junger Mann im Rhein gesucht.

Feuerwehr und Polizei haben am Donnerstagabend am Düsselorfer Hafen nach einem vermissten jungen Mann gesucht. Nach ersten Informationen unserer Redaktion soll es sich um einen etwa 18 Jahre alten jungen Mann handeln, der mit zwei etwa gleichaltrigen Familienmitgliedern im Bereich des Parlamentsufers am Rhein gewesen sein soll.