Tierrettung in Düsseldorf : Feuerwehr und Imker retten riesigen Bienenschwarm

Düsseldorf Solche Fälle sind immer wieder spektakulär, weil nicht ganz ungefährlich: Ein Imker brachte einen gewaltigen Bienenschwarm in Sicherheit.

Die Düsseldorfer Feuerwehr rückte Samstagabend zu einem Tierrettungseinsatz auf die Volmerswerther Straße aus – ausgestattet mit einer Drehleiter. Der Grund: In einem Baum neben einer Haltestelle hatte sich ein großer Bienenschwarm niedergelassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten mit der Drehleiter einen Imker bei seiner Arbeit, denn dieser fing die Tiere gekonnt ein. Ganz so einfach war das Prozedere am Ende dann doch nicht. Ein Teil des Bienenschwarms ließ sich zunächst im Korb der Drehleiter nieder und wollte sich dort erneut sammeln. Auch auf der Drehleiter selbst breiteten sich die Tiere aus. Die Feuerwehr hatte dem Imker übrigens „nur“ unter die Arme gegriffen – mit der Drehleiter, denn seine Leiter war zu kurz, daher bat er die Einsatzkräfte um Hilfe, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet. Deren Drehleiter kann bis auf eine Höhe von 30 Metern ausgefahren werden. Wohin der Imker die Bienen brachte, in den Wald oder an einen anderen tiergerechten Ort, darüber konnte der Sprecher keine Angaben machen.