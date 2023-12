Spendenaktion in Düsseldorf Feuerwehr sammelt für „Kind in Düsseldorf“

Diesen Zweck unterstützten die Kräfte der Feuerwehr gern ehrenamtlich – mit dabei waren auch die Frauen und Männer, die sich aktuell in Grundausbildung befinden. „Wir sind hier am Grabbeplatz etwas ab vom Schuss, es gibt nicht so viel Laufkundschaft“, bemerkt Angenendt. Dennoch sei man zufrieden mit dem Verlauf des Tages, die volle Altstadt dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben, dass viele Menschen vorbeischauten. Die Feuerwehr zeigte und erklärte die Ausrüstung des Löschwagens, es gab eine Tombola, Glühwein, Essen und eben die Fahrt auf der Drehleiter. „Das wird super angenommen – vor allem die Kinder freuen sich, aber auch die Erwachsenen genießen den Ausblick“, so der Feuerwehr-Sprecher. Die Feuerwehrkräfte sammeln nebenher Spenden in Büchsen.