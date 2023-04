Einsatz in der Landeshauptstadt Düsseldorf Arcaden in Bilk geräumt – mindestens zwei Verletzte

Die Feuerwehr war am Donnerstag im Einsatz an den Düsseldorf Arcaden in Bilk. Gegen 12.20 Uhr hatte dort die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst, vermutlich in der Tiefgarage des Gebäudes. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge zeigte mehrere Personen „unklare Reizungen“, die denen von Pfefferspray ähnelten. Mindestens zwei Personen gelten als verletzt.