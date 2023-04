Einsatz in der Landeshauptstadt Düsseldorf Arcaden in Bilk geräumt – Ursache weiter unklar

Update | Düsseldorf · Auch am Freitag war weiter unklar, was am Vortag in den Düsseldorf Arcaden in Bilk passiert ist. Die Zahl der Verletzten wird inzwischen mit fünf angegeben. Die Feuerwehr hatte das Einkaufszentrum für eineinhalb Stunden geräumt.

08.04.2023, 09:09 Uhr

Die Feuerwehr hat das Einkaufszentrum geräumt. Foto: Marina Oldenburg

Einen Tag nach dem Feuerwehr-Einsatz an den Düsseldorf Arcaden in Bilk war die Ursache weiter unklar. Gegen 12.20 Uhr hatte dort am Donnerstag die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst, vermutlich in der Tiefgarage des Gebäudes. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge zeigte mehrere Personen „unklare Reizungen“, die denen von Pfefferspray ähnelten. Fünf Personen waren leicht verletzt, darunter zwei Kinder – alle klagten über Augenreizungen und Atemwegsprobleme wie nach einem Einsatz von Pfefferspray. „Dafür gibt es aber nach wie vor keine Hinweise“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittlungen liefen weiter. Die Einsatzkräfte hatten am Donnerstag das Gebäude geräumt, Kunden des Einkaufszentrums, des dortigen Fitnessstudios und Nutzer der Tiefgarage mussten etwa eineinhalb Stunden warten, bis das Gebäude wieder freigegeben wurde. Betroffen war lediglich ein kleiner Bereich im Untergeschoss des Einkaufszentrums. Die Einsatzkräfte hätten das gesamte Gebäude mehrfach mit Messgeräten kontrolliert und eine weitere Gefährdung letztlich ausschließen können, hieß es.

(veke)