Einsatz in der City Kö-Bogen-Garage: Düsseldorfer Feuerwehr löscht zwei brennende Pkw

Düsseldorf Die Feuerwehr war am Freitag am Kö-Bogen in der Düsseldorfer City im Einsatz. Grund für den Alarm war eine starke Rauchentwicklung im Untergeschoss der Tiefgarage des Gebäudekomplexes. „Zwei nebeneinander stehende Pkw brannten aus noch unbekannter Ursache“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Beide Fahrzeuge (jeweils mit Verbrennermotor), in denen sich keine Insassen befanden, standen im dritten Untergeschoss. Die durch den Brand ausgelöste starke Rauchentwicklung hatte zwischenzeitlich auch auf das zweite Untergeschoss übergegriffen. „Niemand wurde verletzt, der Brand an den Fahrzeugen konnte rasch gelöscht werden“, so der Sprecher weiter.