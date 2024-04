Straße zeitweise gesperrt Feuerwehr löscht brennendes Auto in Düsseldorf-Bilk

Düsseldorf · Am Montag ist in Düsseldorf-Bilk ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Wagen löschen, zwischenzeitlich musste die Straße gesperrt werden.

29.04.2024 , 17:40 Uhr

Ein Auto brannt am Montag auf der Suitbertusstraße aus. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Ein Auto hat am Montagabend auf der Suitbertusstraße in Bilk Feuer gefangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, um das brennende Fahrzeug zu löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Brand ereignete sich am frühen Nachmittag gegen 13.47 Uhr in Höhe des Walter-Eucken-Berufskollegs. Ursache war nach Angaben der Polizei wohl ein technischer Defekt an dem Wagen. Die Straße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Vor Ort brachte die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften den Brand unter Kontrolle. Gegen 14.50 Uhr endete der Einsatz, die Sperrung wurde aufgehoben. Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Bei dem Fahrzeug habe es sich nicht um ein E-Auto gehandelt, hieß es weiter.

(mbo)