Einsatz in Düsseldorf-Flingern : Feuerwehr löscht Brand in Treppenhaus von Einkaufszentrum

Feuerwehrleute im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Holger Hollemann

Düsseldorf Am Samstagabend rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Einkaufszentrum aus – dort standen in einem Treppenraum mehrere Werbeplakate in Flammen.

Die Brandmeldeanlage eines Einkaufszentrums an der Erkrather Straße in Flinger hat am Samstagabend gegen 22.30 Uhr Alarm geschlagen. Im Treppenraum des Geschäftshauses hatten zwei Rauchmelder angeschlagen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und entdeckten in dem Treppenhaus mehrere brennende Werbeplakate, die sie löschten. Der Schaden blieb gering. Der Brandrauch, der sich in dem Treppenraum gesammelt hatte, wurde mit einem Lüfter heraus befördert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(veke)