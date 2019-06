Ausflugsschiff „Jan Wellem“ : Großeinsatz der Feuerwehr nach Schwelbrand auf Passagierschiff

Düsseldorf Im Maschinenraum des Ausflugschiffs "Jan Wellem” löste ein technischer Defekt einen Schwelbrand aus. Die 40 Passagiere konnten das Boot unverletzt verlassen.

Noch vor dem Eintreffen der Wehrleute machte der Bootsführer an einem freien Steiger am Rathausufer in Höhe der Pegeluhr fest und brachte die 40 Passagiere sicher an Land. Verletzt wurde niemand.