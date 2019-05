Aktionstag ist Besuchermagnet : Düsseldorfer Feuerwehr gewährt Einblick in tägliche Arbeit

Düsseldorf Der Stadtfeuerwehrtag in Düsseldorf hat am Samstag viele Interessierte angelockt: Er bot etliche Mitmachangeboten, Vorführungen und exklusive Einblicke.

Etwa 5000 Besucher haben beim Aktionstag „Feuerwehr – Wir für Düsseldorf“ des Stadtfeuerwehrverbandes am Samstag auf dem Burgplatz in Düsseldorf hautnah Einblicke in die Arbeit der Feuerwehrleute erhalten. Den ganzen Tag über warteten auf die Interessierten etliche Mitmachaktionen und Vorführungen der einzelnen Feuerwehren. Besonders beliebt war der Tag bei Familien mit kleineren Kindern.

So hatten die Höhenretter der Feuerwehr einen mehrere Meter hohen Kletterturm für Besucher aufgebaut. Am Stand des Rettungsdienstes ließen sich Beatmungsgeräte testen, und in insgesamt vier große Feuerwehrfahrzeuge konnten Besucher einen Blick werfen. Besonders lange Schlangen gab es für die Einblicke in die Technik des neuen Panther-Löschfahrzeugs der Flughafenfeuerwehr. „Das war sehr cool“, sagte der fünfjährige Felix, der gerade mit seiner Schwester aus dem Löschfahrzeug kletterte. „Man hat viel mehr Platz als in unserem Auto“, sagte seine siebenjährige Schwester Paulina. Auch den mehr als fünf Meter hohen Kletterturm probierten die beiden aus – natürlich nur mit Sicherung so wie die Höhenretter.