Ministerium in Düsseldorf Feuer in der Küche - Finanzminister muss Amtssitz verlassen

Wegen seiner umstrittenen Haushaltspläne steht Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk ohnehin seit Wochen unter Dauerfeuer der Opposition und des Rechnungshofs. Am Donnerstagabend wurde es dem 53-jährigen CDU-Politiker aber buchstäblich zu heiß in seinem Amtssitz an der Jägerhofstraße in Pempelfort.