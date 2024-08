Brennmaterial an einem Reifen angehäuft Feuer an Mercedes-Transporter gelegt – Mann steht vor Gericht

Ein klassischer Fall von „Glück im Unglück“ kommt am Montag, 5. August, vor das Amtsgericht. In der Nähe des Hauptbahnhofs war in einer Januarnacht ein dort geparkter Mercedes-Transporter angezündet worden. Doch die Besitzer hatten unfassbares Glück: Weil Einsatzkräfte der Feuerwehr damals zufällig an dem Fahrzeug vorbei fuhren, die Flammen bemerkten und sie schnell bekämpfen konnten, blieb der Schaden gering. Jetzt wird gegen einen mutmaßlichen Brandstifter (54) verhandelt.