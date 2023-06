Event in Düsseldorf Neues Festival für den Worringer Platz

Exklusiv | Düsseldorf · Düsseldorf hat ein neues Festival: Beim Worringer Weekender gibt es 40 Acts an zehn Locations. Konzerte, DJs, Lesungen und Comedy sind im Juni geplant. Popkultur soll an besondere Orte gebracht werden – so lautet das Konzept für das „Worri“-Festival.

03.06.2023, 14:43 Uhr

Beim Worringer Weekender dabei ist auch das „Get Over It“-Collective aus Düsseldorf – unter anderem gehört auch die expressive Künstlerin „seren.a“ zu dem Kollektiv. Foto: Worringer Weekender

Am 23. und 24. Juni (Freitag und Samstag) findet zum ersten Mal das Festival Worringer Weekender statt. Die Idee: Aufstrebende Pop-Talente und Newcomerinnen und Newcomer treten in den verschiedenen Lokalen, Hotels und Kneipen rund um den Platz auf, den viele auch liebevoll „Worri“ nennen.