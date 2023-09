Botschaft von Düsseldorfs Kultur Düsseldorf Festival startet mit Aufruf zu Frieden und Freiheit

Die Spielorte sind in der gesamten Stadt: Im KuH an der Hansaallee spielt das Ensemble Reflektor die „Globalisierungs-Suite“ namens Fuel von Julia Wolfe, in der Johanneskirche wird Cembalistin Elina Albach mit dem Projekt „Vespers & Dreams“ Alte Musik neu in Szene setzten. Das Festival soll auch in diesem Jahr wieder ein Ort der Begegnungen sein – ob zwischen Künstlern und Publikum, bei den Vorstellungen oder auch danach bei Gesprächen in der Theaterbar, wo auch regelmäßig kleine Konzerte stattfinden werden. Zum Beispiel am 11. September mit dem Düsseldorfer Musiker Thomas Klein alias Sølyst oder am 14. September mit dem Pulsar Trio, das Klavier, Schlagzeug und Sitar zusammenbringt. Außerdem erwartet wird das Theaterkollektiv Pièrre.Vers, die Markus Stockhausen Group und die CSM Big Band, die 2021 den Deutschen Orchesterwettbewerb gewonnen hat. Das Festival endet am 25. September dem Konzert der ukrainischen „Ethno-ChaosBand“ DakhaBrakha. Ihre Auftritte inszeniert die Band auch als Statement gegen den Krieg: Plakate mit „No War! Stop Putin“ bilden die Kulisse ihrer Shows.