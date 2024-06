„The Champions Burger“ in Rath Was das Burger-Festival in Düsseldorf zu bieten hat

In den kommenden Tagen sollen in Rath rund 70.000 Burger über die Theken gehen, sagt Ostner, Geschäftsführer des veranstaltenden Unternehmens Kreutzers, ein Online-Shop für Fleisch und Feinkost. Besucher können an zwölf verschiedenen Ständen jeweils einen Burger bestellen. Wer an diesem Burger-Festival als Gastronom teilnehmen darf, hat es vorher durch den Bewerbungsprozess von Ostner und Partnerin Nora Markoff geschafft. Monatelang tourten sie durch Deutschland auf der Suche nach originellen und leckeren Burgern. „Eine Bedingung war, dass es hochwertige und nachhaltige Lebensmittel sind“, sagt Ostner. So viele Burger an einem Ort probieren zu können, sei ungewöhnlich und genau die Nische, die man mit diesem Festival füllen wolle.