Blick hinter die Kulissen Ein Blick hinter die Kulissen des Düsseldorf Festivals

Ein bekanntes Problem an dem Standort Burgplatz sei, dass am Wochenende häufig Menschen über die Absperrung in den Bereich klettern. Dafür gibt es in diesem Jahr einen Wachmann, der darauf ein Auge wirft. Auch die Geräuschkulisse in der Altstadt spiele eine Rolle bei der Gestaltung des Programms: „Freitag und Samstag müssen wir im Zelt lauter sein, um die Geräusche von außen zu übertönen. Von Sonntag bis Mittwoch spielen wir dann auch leisere Töne, bevor es Richtung Wochenende wieder lauter wird“, erklärt Oxenfort.