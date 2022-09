Kinderrechte im Fokus : Fest zum Weltkindertag

Das Fest lockte auch den kleinen Theo (8) auf die Landtagswiese. Dort ließ er sich von Clown Tiftof Kunststücke beibringen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Jedes Jahr am 20. September wird in Deutschland der Weltkindertag begangen. An diesem besonderen Tag stehen die Rechte der Kinder und Jugendlichen im Fokus. Diese sind in der UN-Kinderrechtekonvention festgeschrieben und wurden in Deutschland vor 33 Jahren ratifiziert. Das Fest zu diesem Weltkindertag fand in Düsseldorf am Sonntag statt.

Leider hatte der Wettergott am Sonntag kein Nachsehen mit Düsseldorfs Kindern, deren Eltern und auch allen anderen Interessierten. Denn immer wieder regnete es zwischendurch in Strömen. Manche Aktion war vorausschauend kurzfristig in Innenräume verlegt worden.

Zum Start des Festes zum Weltkindertag (der ist übrigens am Dienstag) am Sonntagmittag sprach Bürgermeister Josef Hinkel ein paar Worte zu den Teilnehmern: „Es gibt eine wichtige Politische Dimension. Es geht um Kinderrechte weltweit und auch in Düsseldorf – und unsere Aufgabe ist es, das mit Leben zu füllen.“ Grüße von Oberbürgermeister Stephan Keller richtete Hinkel noch aus. „Der ist gerade – an seinem Geburtstag – auf dem Rückflug von Japan.“

Viele Einrichtungen hatten sich auf der Landtagswiese in Position gebracht wie etwa das Bürgerhaus Salzmannbau. „Die Besucher können hier heute ihre Fahrräder mit uns kostenfrei reparieren“, sagte die Leiterin Christiane Schmitz und verwies damit auf die Fahrrad-Workshops sowie das Repair Café im Bürgerhaus Salzmannbau. Das Ordnungsamt war mit der sogenannten Rauschbrille vor Ort. „Jugendliche und Erwachsene, aber natürlich auch Kinder können so die Wirkung von Alkohol erfahren“, sagte eine Mitarbeiterin.