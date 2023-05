Veranstaltungen in Düsseldorf Düsseldorf und Marokko feiern zusammen

Am Samstag, 20. Mai, startet um 13 Uhr auf dem Dreiecksplatz in Oberbilk das „MaghrebMyfest“, ein buntes Straßenfest, das die Kommunikation zwischen der marokkanischen Community und der deutschen Gesellschaft fördern soll. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm und eine große Auswahl an marokkanischem Essen. Am Sonntag, 21. Mai (15 Uhr) lesen im Stadtmuseum, Berger Allee 2, zwei Autorn unter dem Motto „Marokko als roter Faden“.