Wohnen in Düsseldorf „Die Passage“ hat Pioniercharakter

Damit nicht genug: „Die Passage“ weist ein wahrlich innovatives Energiekonzept auf: Drei Häuser mit insgesamt 23 Wohnungen können sogar vollständig CO 2 -emissionsfrei betrieben werden. Realisiert wird dies durch den Einsatz von Infrarotheizungen sowie einer Warmwasseraufbereitung durch selbsterzeugten Strom beziehungsweise Strom aus erneuerbaren Energiequellen – also der völlige Verzicht auf Verbrennung von fossilen Ressourcen. Photovoltaikanlagen auf den Dächern liefern mehr als 50 Prozent der benötigten Jahresenergie an Strom für Wohnungen, Heizungen, Warmwasser und die Allgemeinbereiche wie Aufzüge oder Treppenhäuser. Eine Großbatterie speichert dabei überschüssige Energie für die Nächte. Die Primärenergieeinsparung entspricht gegenüber einer herkömmlichen Energieversorgung rund 276.400 Kilowattstunden im Jahr. Im Ergebnis reduziert sich der jährliche CO 2 -Ausstoß um 64 Tonnen. Die Tiefgarage weist 117 Stellplätze auf.