Düsseldorf: Ferienaktion im Bürgerhaus Reisholz

Düsseldorf Für Jungen und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren ging es bei der diesjährigen Ferienaktion des Bürgerhauses Reisholz um den nachhaltigen Umgang mit unserer Erde.

Unter der Überschrift „Der Blaue Planet“ ging es für rund 20 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dieses Mal vor allem um das Thema Umweltbewusstsein. Ausflüge führten zur Awista, in die Natur und zur Erlebnisoase „Irrland“. Am vergangenen Wochenende trafen sich Kinder und Eltern, um den Abschluss zu feiern und kreative Werke in Augenschein zu nehmen: Schnitzereien aus Seifen-Resten, Pet-Flaschen als Pflanztöpfe oder Portemonnaies aus Tetra-Packungen. „Besonders schwierig war es, einen Freizeitpark mit Fahrgeschäften ohne elektrischen Antrieb zu finden“, sagt Rolf Drüen, der seit sechs Jahren die Aktivitäten plant und begleitet. Natürlich wollte er hier ebenfalls auf den Umweltgedanken eingehen. Mit der Bauernhof Erlebnisoase hat das geklappt, und der Ausflug wird sicher länger in aller (Kinder)-Munde sein.