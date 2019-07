Ferien-Tipps für Düsseldorf : Einstimmung auf die Ferien mit Sport und Spaß

Düsseldorf Bei „Kids in Action“ können die Kinder 40 verschiedene Sportarten testen.

Zur Einstimmung auf die Sommerferien mit viel Zeit für Sport, Spaß und Bewegung können Düsseldorfer Kinder und ihre Familien beim Sport­aktionstag „Kids in Action powered by Stadtwerke Düsseldorf“ am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 16 Uhr im Arena-Sportpark wieder viele neue und bekannte Sportarten testen.

Bereits zum 15. Mal veranstaltet das Sportamt Düsseldorf den Sportaktionstag gemeinsam mit über 40 Sportvereinen aus Düsseldorf. Erstmalig sind neben den Kindern, die schon an den sportmotorischen Tests CHECK! und ReCHECK! teilgenommen haben, auch die Kinder der ersten Klassen eingeladen. Sie werden dann im neuen Schuljahr den CHECK! durchführen. Die Kinder der Franz-Vaahsen-Grundschule und der Heinrich-Heine-Grundschule freuten sich sehr, dass sie vorab schon einige Sportarten testen und dazu noch zwei erfolgreiche Sportprofis des Stockheim Team Düsseldorf kennenlernen konnten. Sandra Mikolaschek, paralympische Tischtennisspielerin, und Judoka Johannes Frey beantworteten die Fragen der Kinder, zum Beispiel wie sie es geschafft haben, Sportprofi zu werden. Die Kinder der Heinrich-Heine-Grundschule – einer Schule mit Schwerpunkt auf Inklusion – waren besonders interessiert an Sandra Mikolascheks Antwort: „Das Wichtigste, um sich als paralympische Tischtennisspielerin durchzusetzen, war für mich die volle Unterstützung meiner Familie und meines Vereins, die immer an mich geglaubt haben“, erzählte Sandra Mikolaschek den Kindern und fügte hinzu: „Ich wünsche mir deshalb, dass noch viel mehr Kinder an Sport und Bewegung herangeführt werden. Dafür ist der Weg der Sportstadt Düsseldorf mit ihren vielfältigen Maßnahmen der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung genau der richtige!“