Bekannter Autor stellt in Düsseldorf aus Feridun Zaimoglu zeigt seine „wilden Bilder“ bei Fiftyfifty

Rund 200 Bilder umfasst seine Sammlung. Einige davon hängen in seiner Zahnarztpraxis in Flingern und dort fielen sie Hubert Ostendorf auf, der sich vorstellen konnte, sie in der Fiftyfifty-Galerie auszustellen. Ostendorf nahm Kontakt zu Feridun Zaimoğlu auf, der die Pläne, Mediziner zu werden, verwarf, um stattdessen erfolgreicher Schriftsteller zu werden. Der Kunst blieb er in all den Jahren aber treu. Inzwischen seien seine Bilder „nicht mehr ganz so wild wie früher“, wie Zaimoğlu schmunzelnd betonte. Im März 2005 zeigte er in der Kunsthalle Wien unter dem Titel „Kanak Attack – Die dritte Türkenbelagerung“ eine Fahneninstallation und auch als Kurator tritt Zaimoğlu immer wieder in Erscheinung.