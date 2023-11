60. Geburtstag von Felix Droste Ein Düsseldorfer durch und durch

Und dass ihm das Engagement in der FDP am Herzen liegt, in die er mit gerade 18 Jahren eintrat: Als die Partei die sozial-liberale Koalition verließ, um mit der CDU zu regieren, seien viele andere ausgetreten: „Mein Vater und ich traten ein, da wir von diesem mutigen Schritt überzeugt waren.“ Er engagiert sich im Stadtbezirk 5 im Düsseldorfer Norden, seit 2021 ist er zudem Mitglied der FDP-Fraktion im Stadtrat – die komplette Fraktion kam denn auch zur Feier in den Industrie-Club, angeführt von Fraktionschef Manfred Neuenhaus. Auch sonst engagiert sich Felix Droste vielfältig ehrenamtlich, ist unter anderem Vorsitzender der Heinrich-Heine-Gesellschaft, Vorstandsmitglied im Düsseldorfer Geschichtsverein und Vizepräsident der Aktionsgemeinschaft Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine.