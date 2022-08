Feuerwehr rückt nach Himmelgeist aus : Böschung am Rheinufer in Himmelgeist brennt ab

Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern hatte es am späten Mittwochnachmittag am Rheinufer in Himmelgeist gebrannt. Foto: Simona Meier/Simone Meier

Düsseldorf Auf einer Fläche von und 200 Quadratmetern brannte am Mittwochnachmittag eine Wiese an der Himmelgeister Landstraße. Der Graslandfeuerindex ist in Düsseldorf inzwischen auf der zweithöchsten Warnstufe.

(rö) Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern hat es auf einer Wiese samt Böschung zum Rhein hin an der Himmelgeister Landstraße gebrannt – in Höhe der Haltestelle Brückerbach. Passanten hatten am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr die Feuerwehr gerufen. Die rückte mit 20 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der in Itter stationierten Freiwilligen Feuerwehr an. Nach rund 40 Minuten war der Brand gelöscht, teilte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage mit. Dabei setzten die Kräfte auf vier Löschrohre, um die Flammen auf dem trockenen Boden unter Kontrolle zu bekommen. Zwei Stunden nach Beginn der Löscharbeiten war der Einsatz beendet. Die Polizei wurde eingeschaltet, weil auch fahrlässiger Umgang mit Feuer die Ursache gewesen sein könnte.

Die Stelle am dortigen Rheinufer ist beliebt, auch zum Grillen und Feuer machen. Zwei Feuerstellen gibt es auf der Höhe. Ob an einem der beiden am Mittwochnachmittag der Brand seinen Ursprung nahm, wird in den sozialen Netzwerken diskutiert.