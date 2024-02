Zwei Filialen schließen Düsseldorfer Feinkost-Metzgerei Ludwig ist insolvent

Exklusiv | Düsseldorf · Der Familienbetrieb saniert sich in Eigenverwaltung, die Filialen an der Kö und in Pempelfort müssen schließen. Das Kernproblem: Personalmangel.

15.02.2024 , 16:40 Uhr

Metzgerei Ludwig in der Kö-Galerie: Fast 20 Jahre lang gab es hier Wurstwaren und Mittagstisch, jetzt wird nicht mehr aufgemacht. Foto: Maximilian Nowroth