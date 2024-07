Metzgerei in Düsseldorf Feinkost Ludwig schließt letzte Filiale wegen Insolvenz – Konkurrent übernimmt Standort

Am vergangenen Samstag hing ein Schild in der letzten verbliebenen Metzgerei von Feinkost Ludwig an der Rethelstraße: „Wir danken Ihnen für die Treue“. Es war der finale Verkaufstag in der Filiale, mittlerweile ist die Fläche leer. Damit ist von dem insolventen Familienbetrieb nach knapp 40 Jahren Firmengeschichte fast nichts mehr übrig. Allein an der Liststraße brennt noch Licht, dort produziert Ludwig Mittagessen für Firmenkunden. „Nur die in der Produktion für das Catering benötigten Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt“, teilt der verantwortliche Insolvenzverwalter Markus Kier (Piepenburg Rechtsanwälte) mit.