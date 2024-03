Wegen Personalmangel Feinkost Ludwig schließt Metzgerei in den Schadow Arkaden

Feinkost Ludwig dagegen steckt in der größten Krise seiner 40-jährigen Firmengeschichte. Um sich neu aufzustellen, hat Ludwig schon vor Monaten zwei seiner vier Filialen in Düsseldorf geschlossen: in der Kö-Galerie und an der Derendorfer Straße in Pempelfort. Im Februar hieß es, man wolle damit Miete sparen und die beiden anderen Standorte in den Schadow Arkaden und an der Rethelstraße stärken. Fehlendes Personal sei der Kerngrund für die Krise, sagte Tim Servos damals.