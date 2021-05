Umgestaltung der Innenstadt : Düsseldorf feiert mit Theaterpremiere den neuen Gründgens-Platz

Düsseldorf Auf einer Freiluftbühne darf ab Donnerstag wieder Theater gespielt werden. Damit rückt der neu gestaltete Gustaf-Gründgens-Platz erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit. Mehr als 200 Millionen Euro hat die Stadt in das Umfeld des neuen Ingenhoven-Baus investiert.

Das Schauspielhaus nimmt am Donnerstag mit einer Uraufführung seine Freiluftbühne auf dem Gustaf-Gründgens-Platz in Betrieb. Es ist die erste Premiere nach mehr als sechs Monaten Lockdown – und auch aus einem anderen Grund ein besonderer Moment: Die Bühne auf dem Vorplatz, die später auch für das Festival „Theater der Welt“ genutzt wird, gilt als inoffizielle Einweihung für den neu gestalteten Gustaf-Gründgens-Platz. Es ist städtebaulich ein Meilenstein: Auf dem Platz, der Schadowstraße und dem Umfeld laufen die letzten Arbeiten für das mehr als ein Jahrzehnt umspannende Projekt.

Für die Öffentlichkeit ist das neu gestaltete Areal in der zentralen Innenstadt bereits begehbar. Der Gründgens-Platz mit seiner neuen weißen Oberfläche ist freigegeben, der untere Teil der Schadowstraße so gut wie fertiggestellt. An einigen Stellen laufen noch Bauarbeiten. Derzeit wird die Oberfläche am Dreischeibenhaus noch hergestellt, am oberen Teil der Schadowstraße vor Karstadt ziehen sich offenbar die Straßenarbeiten. Neben P&C ist derweil ein Abriss im Gange: Das Gebäude der „Alte Leipziger/Hallesche“ wird nach einem Entwurf von Christoph Ingenhoven neu gestaltet, jenem Architekten, der auch das begrünte Geschäftshaus Kö-Bogen II gestaltet hat.