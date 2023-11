25 Jahre Stunk in Düsseldorf Düsseldorf feiert den Stunk "Retro Club-Mix" zum 25-Jährigen

Erschreckend war, dass selbst die „alten“ Stücke kaum etwas an Aktualität verloren haben. So sang Wiegand vor Jahren bereits und auch wieder beim Retro-Mix über religiösen Fanatismus bzw. Toleranz. „Nur was ich glaube stimmt, ich hab recht, nur mein Gott ist echt. Du glaubst was anderes, was komplett anderes, ja, dann muss die Rübe ab, muss sie ab“, so lauteten einige Textzeilen, nur, um auch die Alternative noch aufzuzeigen: „Egal welche Religion, ob Mekka oder Rom, ich kann das respektieren. Ganz egal was Du bist, Jude, Moslem oder Christ, ich werd’s akzeptieren. Du glaubst was anderes, was komplett anderes, na, dann glaub doch was Du willst, ich hab nix dagegen, ich glaube an die Freiheit.“