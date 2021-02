Infektionsschutz bei der Düsseldorfer Ratssitzung : FDP will keine Haushaltsrede per Video halten

FDP will keine Haushaltsrede per Video halten

Düsseldorf Zum Coronaschutz werden die Haushaltsreden für die Etatsitzung des Düsseldorfer Stadtrats vorab aufgezeichnet. Die Ratsleute sollen sie sich zu Hause anschauen. Der FDP-Fraktionschef verzichtet auf die Aufzeichnung.

FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus verzichtet auf die Aufzeichnung seiner Rede, die am Mittwoch im Ratsaal des Rathauses erfolgen sollte. „Das ist nur ein Abklatsch einer Debatte“, sagt er. Die Haushaltsreden, in denen alle Fraktionen traditionell ihre grundsätzlichen Positionen darlegen, lebten von Rede und Gegenrede – dies sei auf diese Weise nicht möglich. Weitere Absagen sind bislang nicht bekannt.

Die wichtigste Ratssitzung des Jahres wird von der Corona-Pandemie überschattet. Anders als sonst ist die Sitzungsdauer auf zehn Stunden beschränkt, sonst wird in der Regel bis in den späten Abend debattiert. Dazu haben sich die Fraktionen auf einige Sonderregeln verständigt, um den Ablauf zu straffen. Jede Fraktion oder Gruppe soll etwa zu jedem Haushaltsantrag nur einmal bis zu drei Minuten reden. Die Sitzung wurde in das Congress Center an der Messe verlegt, da sich dort der Mindestabstand zwischen den Anwesenden besser einhalten lässt. Außerdem gilt Maskenpflicht.