Planen in Düsseldorf Demenzdorf für die Bergische Kaserne?

Auch die umliegenden Ortschaften wie Knittkuhl oder Ludenberg würden profitieren, ohne dass sich zusätzliche Verkehrsprobleme ergeben, ist Rachner überzeugt. „Mit den angrenzenden Stadtteilen könnten Treffpunkte im Quartiersmittelpunkt entstehen, was zu einer weiteren Belebung beitragen würde“, erklärt Rachner, die beim Stammtisch in Knittkuhl ebenso auf Zustimmung für die Idee gestoßen sei wie bei einem Austausch mit Vertretern des Bürgervereins Bergisches Viertel oder auf Nachfrage beim auf Demenz spezialisierten Ferdinand-Heye-Haus in Gerresheim. Und der Bedarf für ein solches Demenzdorf sei zweifelsfrei gegeben. „Die Bevölkerung wird immer älter, Demenzerkrankungen nehmen dramatisch zu. Gegenwärtig sind mehr als 1,7 Millionen Menschen in Deutschland von Demenz betroffen, die Tendenz ist deutlich steigend. Es gibt in Düsseldorf ein durchaus funktionierendes Netzwerk – das hört aber in Grafenberg auf“, so die Ludenbergerin.