Haushaltsdebatte in Düsseldorf : FDP fordert „Verfallsdatum“ für städtische Zuschüsse

Haushaltsdebatte in Düsseldorf

Düsseldorf Die Liberalen fordern, dass die Stadt Düsseldorf ihre Zuschüsse an Dritte nur noch befristet gewährt – damit die Politik regelmäßig ihren Nutzen für die Steuerzahler neu bewerten muss.

Die FDP-Fraktion beantragt eine Neuerung für die städtische Finanzplanung: Nach ihrem Wunsch sollen alle Zuschüsse und Kostenerstattungen an Dritte künftig mit einem „Verfallsdatum“ versehen werden. Das würde bedeuten, dass der Rat zum Beispiel alle drei Jahre wieder darüber befinden muss, ob die Stadt weiterhin Geld etwa für eine Sozialarbeiter-Stelle bei einem freien Wohlfahrtsträger oder einem Projekt im Gesundheitsbereich gibt.

Die FDP wird einen entsprechenden Antrag für die Haushaltssitzung des Stadtrats am 16. Dezember einreichen. Die Beratungen um die Stadtfinanzen stehen diesmal im Zeichen der Coronapandemie, die Stadt wird auch im kommenden Jahr Kredite für Investitionen und Liquidität brauchen. In welcher Höhe sie ausfallen, ist noch unklar. Die Ratsmehrheit aus CDU und Grünen wird erst in der kommenden Woche ihre Pläne vorstellen.