Nach Gewalt in der Altstadt : FDP-Chefin fordert Ablösung des Düsseldorfer Polizeipräsidenten

Düsseldorf CDU und FDP üben nach den erneuten Gewalttaten scharfe Kritik an der Amtsführung von Polizeipräsident Norbert Wesseler. Er zeige zu wenig Engagement in Sachen Altstadt-Sicherheit. Wesseler wehrt sich.

„Wenn der Polizeipräsident weiter kaum präsent ist, schwant mir nichts Gutes“, so die Liberale. Innenminister Herbert Reul (CDU) müsse die Probleme in der Landeshauptstadt endlich ernstnehmen und einen neuen Polizeipräsidenten installieren. Der Rechtsstaat müsse jetzt durch starke Persönlichkeiten vertreten werden, die deutlich wahrnehmbare Signale aussendeten.

Bei Anwohnern und Politik ist unter anderem das Fehlen von Wesseler bei wichtigen Terminen ein Gesprächsthema. So war er etwa bei keinem der beiden Rundgänge von Oberbürgermeister Stephan Keller und Innenminister Reul anwesend. Kritiker werfen ihm vor, auch in den Gesprächen mit der Stadt zur Sicherheitsstrategie zu wenig aktiv mitzuwirken.

Auch bis zu Innenminister Reul ist die Kritik dem Vernehmen nach durchgedrungen. Eine Absetzung des politischen Beamten steht aber offenbar nicht zur Debatte. Der Innenminister hätte die Möglichkeit, ihn in den Ruhestand zu versetzen – so wie es Vorgänger Ralf Jäger (SPD) nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/16 mit dem Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers getan hat. Ein solcher Schritt hätte aber politische und rechtliche Risiken. Auf Nachfrage im Ministerium hieß es am Montag, man äußere sich grundsätzlich nicht zu Personalien.