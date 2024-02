Politik in Düsseldorf Der Favorit der FDP für die Oberbürgermeister-Wahl

Klar ist, man muss sich so einen Wahlkampf auch erst mal zeitlich und finanziell leisten können. Und das ist bei Montanus offenbar der Fall, wie zu hören ist. Er ist in keinem festen Angestelltenverhältnis beschäftigt, der Ratsherr stellt sich auf seiner Webseite als Schauspieler, Auktionator und Moderator vor. Als Fernsehmoderator trat er vor allem bei Shopping-Kanälen in Erscheinung, als Schauspieler in einigen TV-Serien. Zudem hat der Mann zwei Bücher veröffentlicht, 2022 zuletzt Gedichte unter dem Titel „Kleine Lebenstipps“.