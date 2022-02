Zahl der Ausfälle weiter gestiegen : Fast acht Prozent der Düsseldorfer Lehrer fallen durch Corona aus

Schüler sitzen mit Mundnasenschutz im Unterricht (Archivbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Die Pandemie trifft die Schulen immer härter. Eine steigende Zahl an Lehrkräften und Schülern kann nicht am Unterricht teilnehmen, wie neue Zahlen des Schulministeriums zeigen. In den Düsseldorfer Schulen fallen mehr Lehrkräfte aus als im Landesschnitt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Rekordzahl an Corona-Infektionen trifft die Schulen immer härter. An den Düsseldorfer Schulen fielen den jüngsten Zahlen des NRW-Schulministeriums zufolge pandemiebedingt 419 Lehrkräfte für den Präsenzunterricht aus. Das entspricht einem Anteil von 7,82 (Vorwoche: 5,09) Prozent der insgesamt 5357 Lehrkräfte. Berücksichtigt waren dabei nur jene Düsseldorfer Schulen, die dem Ministerium eine Rückmeldung zur aktuellen Situation gegeben haben. Zudem konnten 5814 Schüler und Schülerinnen konnten wegen Corona nicht am Unterricht teilnehmen. Das entspricht einem Anteil von 7,8 Prozent (Vorwoche: 6,39).

Das Schulministerium befragt derzeit wöchentlich die Schulen nach den Auswirkungen der Pandemie. Die jetzt veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 26. Januar, also den Mittwoch vergangener Woche. 137 von 154 Düsseldorfer Schulen haben sich beteiligt, die Zahlen geben also ein breites Bild der Lage in der Stadt. Angesichts der deutschlandweit gestiegenen Inzidenz dürfte sich die Lage inzwischen weiter angespannt haben.

Zum Stichtag war keine Schule in Düsseldorf wegen Corona geschlossen.Nur drei waren nicht im vollständigen Präsenzbetrieb, sondern nutzten ein Wechselmodell. Allerdings mussten die Schulen eine weiter steigende Zahl an Ausfällen im Unterricht kompensieren. Von den 419 nicht einsetzbaren Lehrkräften fehlten 194 wegen einer bestätigten Infektion, 63 waren in Quarantäne. Zu den übrigen Fällen gibt es keine tiefergehenden Angaben. Bei den Schülern wurden 3244 Infektionen gezählt, 2114 befanden sich in Quarantäne.

Bei den Lehrkräften liegt Düsseldorf über dem Landesschnitt. Landesweit fielen der Befragung zufolge 5,7 Prozent der Lehrkräfte für den Präsenzunterricht aus. Bei den Schülern waren es landesweit sogar neun Prozent – hier liegt die Landeshauptstadt unter dem Schnitt.