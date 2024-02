Catwalks, DIY-Stationen und Fotos Fashion Days in den Düsseldorf Arcaden

Denn am 1. und 2. März dreht sich jeweils ab 14 Uhr auf den drei Etagen der Arcaden alles um Mode- und Beauty-Trends. Im Untergeschoss wird es einen Fashion-Hotspot mit zahlreichen Shows geben, die laut Veranstalter „faszinieren und inspirieren“ sollen, auch in den anderen Etagen sind Pop-Up-Shows geplant. Und wer etwas für sich auf dem Cat-Walk entdeckt, kann es in den Arcaden auch direkt shoppen.