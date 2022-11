Nach Konzertabsage in Düsseldorf Fans wünschen Kraftklub gute Besserung – noch kein neuer Termin

Um 18 Uhr sollten sich die Tore der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf-Oberbilk öffnen, zahlreiche Fans der Band Kraftklub standen bereits davor in der Schlange. Um 17.22 Uhr machte sich dann große Ernüchterung breit: Die Band hatte den Auftritt beinahe in letzter Minute abgesagt, krankheitsbedingt, wie es hieß. Auch das Konzert am Dienstag in Münster ist betroffen.