Aktion in Düsseldorf : Fans sprayen das DEG-Logo in der Stadt

Düsseldorf Am Freitagabend beginnt für die Düsseldorfer EG mit dem Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ab 19.30 Uhr im Rather Dome wieder die Eishockey-Saison – einige Anhänger der Rot-Gelben können anscheinend den Start jetzt schon nicht mehr abwarten.

Denn in der Nacht auf Dienstag wurde in der ganzen Stadt das DEG-Logo mit dem Untertitel „Endlich“ auf Gehwege, Straßen oder Brücken gesprüht.

Auf dem Instagram-Account des Vereins duesseldorfereg_official ist die geheime Guerilla-Spray-Aktion mit vielen Bildern zu verfolgen. „Von Rath über die Innenstadt und Altstadt bis in den Süden ist das Logo gesprüht worden. Ungefähr an 250 Stellen. Wir wussten natürlich von nichts, aber wir freuen uns über die Aktion und – wie unsere Fans – dass die Saison am Freitag wieder losgeht“, sagte ein Sprecher der DEG. Zum ersten Mal wollen die Fans ihre Mannschaft mit einer solchen Aktion allerdings nicht motivieren, in der Vergangenheit gab es diese vor Playoff-Spielen schon einmal.

Wer der DEG nicht die Daumen drückt oder die Logos in der Stadt verteilt nicht besonders schön findet, kann beruhigt sein: Die Farbe ist abwaschbar und verschwindet wieder von alleine. Was sich die Fans für ihre DEG aber noch in dieser Saison so alles einfallen lassen, darauf kann man jetzt schon gespannt sein. Vielleicht passiert ja noch etwas vor dem hoffentlich erfolgreichen Start am Freitag.