Aus für Fortuna Düsseldorf Fans in der Altstadt sind enttäuscht nach Pokal-Niederlage

Düsseldorf · Viele Düsseldorfer haben am Mittwoch in der Altstadt beim DFB-Pokal-Halbfinale mitgefiebert. Am Ende unterlag Fortuna in dem Spiel gegen Bayer Leverkusen.

03.04.2024 , 22:58 Uhr

Ein Fortuna-Banner war am Mittwoch zum DFB-Pokalhalbfinale in der Altstadt befestigt. Foto: Marie Bockholt

Eine große Party in der Altstadt ist am Mittwochabend zwar ausgeblieben. Das DFB-Pokal-Halbfinale von Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen hat aber für volle Kneipen gesorgt. Gut besucht war etwa die Ratinger Straße. Dort standen viele Fußballfans auch vor den Lokalen und verfolgten das Spiel an den Bildschirmen. Leverkusen zieht gegen Fortuna ins Finale ein DFB-Pokal Leverkusen zieht gegen Fortuna ins Finale ein Schon vor dem Anpfiff hatte sich vor dem Henkel-Saal eine Schlange gebildet. Dort hatte Fortuna Düsseldorf ein Public Viewing angeboten – für Vereinsmitglieder, die keine Tickets für das Stadion bekommen hatten. Im rot-weißen Trikot war dort auch Kerstin Plönzke zu Gast. „Wir wären am liebsten ins Stadion nach Leverkusen gereist“, sagte sie. Nun freue sie sich aber, das Spiel in der Altstadt zu sehen. „Ich tippe auf 3:1 für Fortuna“, erklärte sie noch vor dem Anstoß optimistisch. So lief das Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf DFB-Pokal-Halbfinale So lief das Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf Auch als es zur Halbzeitpause schon 3:0 für Bayer Leverkusen stand, waren einige Düsseldorfer Fans noch zuversichtlich: „Die zweite Halbzeit gehört Fortuna“, sagte Stefan, der ebenfalls beim Public Viewing im Henkel-Saal dabei war. Die Stimmung dort sei ein bisschen wie im Stadion, sagte Zoe. Diesmal im Düsseldorf-Podcast: Düsseldorf hat ein Wohnbauproblem. Was kann die Stadt von Wien lernen? Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken! Zum Ende des Spiels wurde es auf der Ratinger Straße dann aber leerer. Die Fortuna-Fans Stefan, Jörg und Andreas hatten sich mehr von der Düsseldorfer Mannschaft erhofft. „Fortuna hat sich ergeben“, urteilten sie. „Wir hatten gehofft, dass es zumindest ein knappes Ergebnis wird.“ Auch Felix, der mit seinen Freunden vor der Retematäng-Bar stand, erklärte: „Ich habe wenig erwartet und bin trotzdem enttäuscht.“ Am Ende war das Ergebnis deutlich: Bayer Leverkusen zog mit einem 4:0-Sieg in das Pokalfinale ein. Dieses wird im Mai in Berlin stattfinden, die Leverkusener treffen dann auf Kaiserslautern.

(mbo)