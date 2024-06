Von Cosplay bis Manga Darum fasziniert die Düsseldorfer Dokomi Menschen aus ganz Deutschland

Düsseldorf · Cosplayer sind Frühaufsteher. Für die tausenden Fans, die am Wochenende zu Deutschlands größter Anime- und Japanmesse an den Rhein kommen, beginnt der Tag meist schon vor sechs Uhr am Morgen. Warum das so ist.

29.06.2024 , 14:55 Uhr

Von Simona Meier