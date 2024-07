Fan-Zonen in Düsseldorf Zum Achtelfinale ist vor allem der Burgplatz voll

Zum vorletzten Mal bei dieser Fußball-Europameisterschaft findet ein Spiel in Düsseldorf statt: Am Montagabend stehen sich Frankreich und Belgien in der Arena gegenüber. Für Fans, die keine Tickets für das Stadion bekommen konnten, sind die Fan-Zonen der Stadt beliebte Anlaufpunkte. So auch am Montag: Einmal mehr war die Fan-Zone am Burgplatz während der ersten Halbzeit schon so voll, dass zwischenzeitlich keine Menschen mehr eingelassen werden konnten.