Ein Himmel für Fortuna-Fans Fan-Feeling im neuen Fortuna-Zimmer in der City

„Als Familienunternehmen und selbst seit Generationen in der Wasserball-Bundesliga aktiv gehört die Unterstützung von Sportvereinen für uns zum Selbstverständnis“, sagt Frank Lindner, Chief Technology Officer der Lindner Hotels AG und ehemaliger Spitzensportler. Das Local-Heroes-Konzept, das zur DNA der jungen Marke me and all hotels gehört und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus den verschiedensten Bereichen umfasst, mache deutlich, welchen hohen Stellenwert Sportmannschaften für eine Region haben. Die me and all hotels sind die junge Boutiquehotel-Marke der Lindner Hotels AG.