MTV Music Week : Freudentränen beim Ticket-Casting in Düsseldorf

Adelisa Aljija (23) sang ein Lied von Britney Spears. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bis Sonntagabend haben Fans noch die Chance, ein Ticket für die diesjährigen MTV EMAs zu gewinnen. Es wurde gesungen, getanzt, gerappt – und es gab Freudentränen.

Dutzende von Fans standen schon am Freitagmittag brav in der Schlange vor dem Dome in Rath. Am Sonntag in einer Woche (13. November) verleiht der Sender MTV hier seine Europe Music Awards (EMAs) – und die zumeist recht jungen Menschen wollten in einem Casting noch eines der letzten 2000 Stehplatztickets im Innenraum des Domes für die diesjährige Supershow ergattern.

Alles war erlaubt bei ihren Mini-Shows, die nicht länger als eine Minuten dauern durften. Eine Expertenjury befand direkt im Anschluss an die Performance, wer eines der begehrten Tickets erhalten sollte. Der ukrainische Flüchtling Ruslan Litvinov (22) trat als Erster auf. „Ich war schon zwei Stunden vor Einlass hier, weil ich unbedingt in die Show will“, sagt er. Mit seiner Gitarre sang er ein Lied des Kalush-Orchesters aus seinem Heimatland.

Eine ganz andere Idee hatten die Studentinnen Veronika Schlappa und Laura Goldschmidt. Sie zogen sich gepunktete Bademäntel an und Turbanhandtücher auf und imitierten Rita Ora. „Die ist nämlich 2017 bei den MTV EMAs genauso aufgetreten“, erzählten die jungen Frauen. 2022 wird sie die Show erneut moderieren.

Veronika Schlappa (l.) und Laura Goldschmidt machten auf Rita Ora in einem berühmten Bademantel-Auftritt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Lisa Schödel (22) ist bekennender Harry Styles Fan: „Leider kann der, was ich aus seinem Tourplan interpretiere, gar nicht nach Düsseldorf kommen, aber ich mache eine Art Poetry Slam zu ihm“, sagte sie. Der Schlussvers lautete: „Ich liebe ihn und seine Musik.“ Nach der Minute flossen ihr die Tränen über das Gesicht – und sie erhielt ein Ticket. Studentin Adelisa Aljija kam im roten Lackdress und präsentierte der Jury ihre Version von „Oops! I Did It Again“ von Britney Spears – über die Popsängerin schreibt die 23-Jährige auch gerade ihre Bachelorarbeit an der Uni Düsseldorf.

Wie Taylor Swift bei den MTV EMAs 2012 wollten Celine Schäfer und Nathalie Leist aussehen. „Wir sind noch extra in den Karnevalsladen und haben uns diese Kostüme mit Hut gekauft. Und wird sind jetzt ganz schön aufgeregt“, erzählten sie.

Lisa Schödel ist ein großes Harry-Styles-Fan. Am Ende gab es Freudentränen und ein Ticket. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mit dem Casting am Freitag sind schon einige der 2000 Tickets aus der Fan-Challenge weg. Auch am Samstag und Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr gibt es im Dome die Chance, vor der Jury zu performen und noch eines zu gewinnen. Die Teilnehmer können einen Song singen, sich als Künstler verkleiden, tanzen oder rappen. Wer sich das nicht zutraut, kann auch einfach kreischen und jubeln, als liefe der Lieblingsstar gerade persönlich an einem vorbei. Auch Freundes- und Familiengruppen sind laut MTV willkommen, „solange sie Musik lieben und beweisen können, dass sie die größten Fans aus der Region sind“.