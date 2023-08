Prozess in Düsseldorf Familienvater wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Schwerste Verbrechen, angeblich begangen an seiner Tochter ab deren Einschulung, werden einem Familienvater (33) jetzt beim Landgericht angelastet. In mindestens drei Fällen soll er das Mädchen zwischen dem sechsten und elften Lebensjahr in der heimischen Wohnung in Düsseldorf verletzt und das Kind dann vergewaltigt haben. Formell geht die Anklage von schwerem sexuellem Missbrauch des Kindes aus sowie von Körperverletzungen. Darüber verhandelt ab Dienstag eine Jugendschutzkammer des Landgerichts.