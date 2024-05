Ausstellung in Düsseldorf eröffnet Familienfotos schmücken das Schloss Benrath

Das war mal eben anders, als die Modestadt Düsseldorf in den Nachkriegsjahren das Schloss als geradezu ideale Kulisse entdeckte. Zu sehen sind so Werbefotografien von 1953 für die Düsseldorfer Strickwaren GmbH oder eine noble Dior-Modenschau im Kuppelsaal aus dem gleichen Jahr. Viel Prominenz beehrte das Schloss in den all den Jahren. So kam 1965 die britische Queen Elizabeth II., die im Schloss mit Gatte Prinz Philip ein Geschenk der Landesregierung entgegennahm. 1969 war Bundespräsident Gustav Heinemann da, der um Feuer für seine Zigarre bittet. In der Schau, meint eine Besucherin, kann man sich regelrecht verlieren und entdecke doch immer wieder etwas Neues.