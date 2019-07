Düsseldorf Schwimmunterricht, Elterngeld, Krabbelgruppe: Auf einer neuen Online-Plattform wollen die Stadt und 20 freie Träger von Mittwoch an ihre Angebote für Familien bündeln. 35.000 Flyer werden zum Auftakt verteilt. Die Erwartungen der Eltern sind hoch.

Wer hilft mir, wenn mein Baby schreit? Wo gibt es Schwimmunterricht für Kleinkinder? Wie komme ich möglichst schnell an mein Elterngeld? Wo in meiner Nähe gibt es eine Krabbelgruppe? Und wer verkauft gebrauchte Babysachen? Wer Antworten auf diese und viele andere Fragen sucht, braucht Geduld. Denn die Vielfalt der Angebote, die es in der Landeshauptstadt gibt, ist ebenso überwältigend wie unübersichtlich. „Es kostet Nerven und Zeit“, sagt Marcel Scherrer, Sprecher der Düsseldorfer Kita-Eltern.

Doch Besserung ist in Sicht. „Am 10. Juli geht der Familien-Navigator an den Start“, sagt Jugenddezernent Burkhard Hintzsche. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Frau in Mülheim vergewaltigt : Jugendamt will Familien der Zwölfjährigen aufsuchen

Der Start Der neue Familien-Service wird in Schritten eingeführt. Zum Online-Auftakt am 10. Juli geht es zunächst einmal um Kinder bis zu drei Jahren. Innerhalb weniger Monate soll dann die Service-Palette für die Vier- bis Sechsjährigen folgen, ab 2020 werden auch Sieben- bis 21-Jährige berücksichtigt.

Die Koordinatoren

Etwa 100 Mitarbeiter des Jugendamtes und von etwa 20 freien Trägern wurden in den vergangenen sieben Monaten geschult. Als Ansprechpartner für den Navigator kümmern sie sich um die Einträge, sollen dafür sorgen, dass diese aktuell bleiben. Um herauszufinden, was Familien wichtig ist, wurden in den vergangenen 18 Monaten auch Düsseldorfer Eltern an der Entwicklung des Service-Portals beteiligt.