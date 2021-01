Suche nach Lkw läuft : Familie Vukoje will weitere Hilfsgüter nach Kroatien bringen

Viele Hilfsgüter haben Josip Vukoje und seine Mitstreiter schon nach Kroatien gebracht. Foto: Josip Vukoje

Düsseldorf Fünf Transporter voller Hilfsgüter haben Josip Vukoje und seine Mitstreiter schon ins kroatische Erdbebengebiet gebracht. Doch die Spendenbereitschaft der Düsseldorfer war so groß, dass sie derzeit schon für den nächsten Transport planen.

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Diesen Jahreswechsel wird Josip Vukoje sein Leben lang nicht mehr vergessen. Nicht weil es so unvergesslich schön, sondern, weil es eher unvergesslich schrecklich war. Vukoje hatte mit vier Freunden und seiner 14-jährigen Tochter einen von seiner Familie organisierten Hilfsgüterkonvoi für die kroatischen Erdbebenopfer nach Petrinja gesteuert. Dort hatte am 29. Dezember die Erde mit einer Stärke von 6,4 auf der Richterskala gebebt, die Altstadt von Petrinja nahezu komplett zerstört und auch Menschenleben gefordert. Als Vukoje und seine Kameraden vor Ort waren, wackelte die Erde immer wieder bedenklich unter den Füßen. Aufgezeichnet wurden bisher 278 Beben stärker als 2,0.

„Wir hatten zuerst mit drei Transportern kalkuliert, die uns Ivo Ljubica von Toyota, Kleintransporte Denis Bozic und Marin Barisic Transporte kostenfrei zur Verfügung gestellt hatten“, sagt Vukoje. „Dann aber sind wir von der Hilfsbereitschaft förmlich überrollt worden. Es kamen nicht nur Spenden aus Düsseldorf, sondern auch aus Essen, Viersen, Mönchengladbach, Duisburg, also aus der ganzen Gegend. Zum Glück hat Speedy Nekic seinem Spitznamen alle Ehre gemacht und uns innerhalb von 30 Minuten zwei weitere Transporter gestellt.“

Und doch mussten zwei Drittel der Spenden noch in Düsseldorf bleiben. „Wir haben so viel wie möglich in die fünf Fahrzeuge gequetscht. Mehr ging nicht. Ich arbeite aktuell daran, einen siebeneinhalb bis 13-Tonner Lkw zu bekommen, um einen zweiten Transport nach Kroatien zu bringen“, berichtet Vukoje. „Bei uns ist alles mit Hilfsgütern voll gestellt. In die Garage passt keine Tüte Chips mehr hinein, in meinem Büro komme ich nicht mal mehr zur Kaffeemaschine.“

Jetzt verbringt Familie Vukoje jede freie Minute damit, die Sachen zu sichten, zu transportablen Paketen zusammenzustellen und strukturiert zu ordnen. Sollte ein Lkw-Sponsor gefunden werden, möchte Josip Vukoje so schnell wie möglich wieder nach Kroatien aufbrechen.

Dass das notwendig ist, hat er mit eigenen Augen gesehen. „Ich habe einen Schock bekommen, als ich Petrinja gesehen habe“, gesteht Vukoje, der in Lierenfeld ein Unternehmen für Qualitätssicherung in der Autobranche betreibt. „Der Stadtkern ist völlig zerstört. 90 bis 95 Prozent der Häuser sind nicht mehr zu retten und müssen komplett abgerissen werden. Da ist nichts mehr zu retten. Die Menschen hausen in ihren Autos oder in behelfsmäßig errichteten Notunterkünften. Es ist genauso wie es in den Medien gezeigt wird.“

Vor Ort verzichteten die Düsseldorfer fast komplett auf Schlaf und organisierten eine eigene Hilfsgüterausgabe. 20, 30 Gefolgsleute waren schnell gefunden, aus ganz Kroatien waren freiwillige Helfer in die am stärksten betroffene Erdbebenregion geströmt. „Wir haben unsere Spenden zu kleinen Paketen verpackt und in die umliegenden Dörfer gebracht“, sagt Vukoje. „Was jetzt noch gebraucht wird sind vor allem Regenjacken, Gummistiefel, Abdeckplanen und Baumaterial. Da sind als Helfer jetzt eher größere Firmen und Regierungen gefragt.“