Landgericht Düsseldorf Lange Haftstrafe für falschen Paketboten

Eine Gefängnisstrafe von insgesamt neun Jahren plus seine Unterbringung in einer Drogen-Entzugsanstalt hat das Landgericht am Mittwoch per Urteil gegen einen 37-Jährigen verhängt. Der Mann hatte zugegeben, zur Finanzierung seiner Rauschgiftsucht im Herbst 2023 drei Rentnerinnen unter wechselnden Vorwänden in deren Wohnungen heimgesucht, sie überwältigt und ausgeraubt zu haben. Die Staatsanwältin hatte nahezu zehn Jahre Haft für ihn beantragt.