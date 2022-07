Der Rhein in Düsseldorf : Fallender Pegel treibt die Preise beim Transport per Schiff

Düsseldorf Der Pegel ist auf unter einen Meter gefallen, es gibt aber noch keine Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Dafür steigen die Kosten, wie ein Düsseldorfer Unternehmer berichtet.

Der Rheinpegel fällt und fällt – aktuell um fünf Zentimeter am Tag. Wer über die Kniebrücke zur Kirmes läuft, kann gut sehen, wie sich der Strom zurückgezogen hat. Die Buhnen, die Kiesausläufer in den Rhein, liegen vor Oberkassel komplett trocken. Am Donnerstag ist der Pegel in Düsseldorf auf unter einen Meter gefallen, heute soll er auf 87 und am Montag auf 82 fallen. „Die derzeitigen Wasserstände sind für diese Jahreszeit sehr niedrig“, heißt es vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Sie seien Folge der fehlenden Niederschläge und kämen im Juli eher selten vor. Es gibt aktuell jedoch keine Einschränkungen der Schifffahrt (die Fahrrinne ist 1,30 Meter tiefer als der Pegel).