Neuer Termin für die Finalrunden „Fairständnis-Cup“ wird nach Streit fortgesetzt

Die Organisatoren wollen und werden es aber bei diesem Abbruch nicht belassen. Neben Khadija Hajou Hajou sind auch Thomas Pütz, Samuel Oppong-Asamoah und Christian Decker im Organisationsteam, sie arbeiten alle in der JFE Jugendclub Info in Flingern. Klar ist, dass die beiden „Rüpel-Teams“ ausgeschlossen werden und am weiteren Turniergeschehen nicht mehr teilnehmen dürfen. Bereits in der Erklärung zum Abbruch hatte das Orga-Team angekündigt „die Finalrunde (ab Viertelfinale) zeitnah in einem gesonderten Turnier auszuspielen.“ Das wurde jetzt in der Krisensitzung bestätigt. Hauptbeweggrund dieser für den „Fairständnis-Cup“ bislang einmaligen Entscheidung war, dass es den Organisatoren wichtig ist, den unbescholtenen Teams im Zeichen des Fairplays eine Endrunde nebst Preisverleihungen in friedlicher Atmosphäre zu ermöglichen.